Rutte verzekert: NAVO-landen bespreken breken Hormuz-blokkade

door anp
woensdag, 18 maart 2026 om 15:54
TROMSØ (ANP) - NAVO-landen zoeken samen naar manieren om af te komen van de Iraanse blokkade van de Straat van Hormuz, verzekert NAVO-topman Mark Rutte. "We zijn het er allemaal over eens dat de zeestraat weer open moet."
De blokkade van de cruciale zee-engte zorgt voor nieuwe ruzie tussen het veruit belangrijkste NAVO-land, de Verenigde Staten, en Europese bondgenoten. De Amerikaanse president Donald Trump maande hen om te komen helpen de zeestraat weer open te krijgen. Maar daarvoor lopen de bondgenoten nog niet erg warm. Trump waarschuwde dat hij dat zou onthouden en dat het de NAVO geen goed zou doen.
Maar de NAVO-landen overleggen heus samen over "hoe dat aan te pakken, wat de beste manier is om dat te doen", suste Rutte woensdag. "Ze werken er gezamenlijk aan om een weg vooruit te vinden."
