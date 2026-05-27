Bijzondere bruikleen Matisse naar overzichtstentoonstelling

AMSTERDAM (ANP) - In het H'ART Museum in Amsterdam is later dit jaar een bijzondere bruikleen te zien. Het is het schilderij La Blouse Roumaine (1940) van de Franse schilder Henri Matisse (1869-1954). Het hangt normaal in het Centre Pompidou in Parijs en wordt vrijwel nooit uitgeleend: dit wordt pas de tweede keer.

Het schilderij toont een vrouw in traditionele Roemeense kleding. Het is geliefd bij modeontwerpers. Yves Saint Laurent, Jean Paul Gaultier en Tom Ford ontwierpen er in het verleden een modecollectie omheen.

De grote overzichtstentoonstelling heet Chez Matisse. Het is pas de derde keer dat werk van Matisse op deze schaal in Nederland te zien zal zijn, de laatste keer was in 2015. Er zijn dertig werken van hem te zien, en daarnaast ook werk van tijdgenoten Picasso en Le Corbusier en navolgers als Mark Rothko. Matisse geldt als een van de meest vernieuwende kunstenaars van de 20e eeuw. Voor de expositie werkt H'ART samen met Centre Pompidou, dat nu dicht is voor renovatie.

Chez Matisse loopt van 3 oktober tot en met 14 februari 2027.