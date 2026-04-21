ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Roemenië toont kunstschatten voor het eerst na roof in Nederland

Samenleving
door anp
dinsdag, 21 april 2026 om 19:09
anp210426170 1
BOEKAREST (ANP) - In Roemenië zijn de kunstschatten die vorig jaar waren gestolen in Nederland getoond aan de pers. Het ging dinsdagavond nog om een besloten presentatie. De historische objecten worden de komende anderhalve week aan het publiek getoond in het Nationaal Historisch Museum.
In Roemenië is verheugd gereageerd op de terugkeer van de beroemde gouden helm van Cotofenesti en de twee Dacische armbanden. Die maken deel uit van het cultureel erfgoed van het Oost-Europese land.
De live uitgezonden presentatie van de teruggestuurde kunstschatten ging gepaard met zware veiligheidsmaatregelen. Gemaskerde agenten met geweren flankeerden de historische voorwerpen.
De kunstschatten verdwenen begin 2025 uit het Drents Museum in Assen, nadat ze door Roemenië aan het Nederlandse museum waren uitgeleend. Het duurde meer dan een jaar voordat de helm en de twee armbanden teruggevonden konden worden. Dat gebeurde nadat een deal was gesloten met de verdachten. Een van de armbanden ontbreekt nog.
loading

104610393_m

gandr-collage (1)

generated-image (4)

144488216_m

170806846_m

Loading