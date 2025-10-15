Bikker: zet dienstplicht ook in voor zorg, politie en onderwijs

DELFT (ANP) - ChristenUnie-leider Mirjam Bikker wil niet alleen de dienstplicht herinvoeren om het leger te voorzien van nieuwe rekruten, maar deze ook inzetten voor bijvoorbeeld de zorg, de politie en het onderwijs. Na de verkiezingen hoopt ze dit voor elkaar te krijgen met partijen als CDA en JA21, die eveneens voorstander zijn van een vorm van dienstplicht.

Het CDA wil net als de CU dienstplichtigen ook inzetten bij andere sectoren, waar JA21 in haar verkiezingsprogramma alleen spreekt van een militaire dienstplicht. Alle drie de partijen willen alleen de meest gemotiveerde jongeren inzetten bij het leger.

Bikker heeft nog niet paraat hoeveel dienstplichtige jongeren wat haar betreft naar het leger gaan, hoeveel gaan werken in andere sectoren en welk werk ze dan precies gaan doen. Dat wil ze nog uitdenken met Defensie en de betreffende sectoren.

"Het moet normaal worden dat je een poosje van je leven dient in deze samenleving", zei Bikker woensdagmiddag tijdens een bezoek in Delft.