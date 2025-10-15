'Allroundtitel' moet zorgen voor rentree Carlsen in WK schaken

LAUSANNE (ANP/AFP) - Wereldschaakbond FIDE heeft een nieuwe wereldtitelstrijd schaken gepresenteerd. Het gaat om een 'allroundtoernooi' met schaakpartijen in de varianten rapid, blitz en een ingekorte versie van het klassieke schaken, fast-classic. Het initiatief van toernooiorganisator Norway Chess krijgt ook de goedkeuring van voormalig wereldkampioen Magnus Carlsen uit Noorwegen.

Carlsen veroverde de wereldtitel in 2013 en verdedigde die vier keer met succes. In 2023 besloot hij zijn titel niet meer te verdedigen. Hij werd wel nog wereldkampioen in de varianten rapid en blitz. "Dit klinkt als een goed doordachte stap om het schaken verder te ontwikkelen", reageerde Carlsen op de nieuwe opzet, waarin vanaf 2027 tijdens vier toernooien één wereldkampioen wordt gekroond. In 2026 komt er een pilotversie.

"We zien dit als een mooie toevoeging aan het traditionele wereldkampioenschap schaken, waar we de onbetwiste kampioen van het klassieke schaken kronen", zei FIDE-voorzitter Arkadi Dvorkovitsj.