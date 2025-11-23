ECONOMIE
Noorse premier: grote gebreken in Amerikaans vredesplan Oekraïne

Samenleving
door anp
zondag, 23 november 2025 om 12:37
anp231125080 1
JOHANNESBURG (ANP/AFP) - De Noorse premier Jonas Gahr Støre stelt dat het Amerikaanse vredesplan voor Oekraïne "onvoldoende" is. Het huidige voorstel bevat volgens hem "grote gebreken".
"Wij hebben de betrokkenheid van de Verenigde Staten nodig om de oorlog in Oekraïne te helpen beëindigen en de Russische agressie te stoppen. Dat is positief", zei de premier aan de zijlijn van de G20-top in Zuid-Afrika. "Maar het plan is onvoldoende en het heeft grote gebreken die moeten worden aangepakt." Hij voegde eraan toe dat zowel Oekraïne als Europa een plek aan de onderhandelingstafel moeten krijgen.
De bijeenkomst in Johannesburg wordt overschaduwd door het Amerikaanse conceptvoorstel. Een dag eerder sprak Støre daar met Europese en andere leiders over het plan. Zij kwamen daarna met een verklaring waarin stond dat ze het plan zien als een basis waaraan verder moet worden gewerkt.
