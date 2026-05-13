Bloomberg: onderzoek hantavirusvaccin werd gestaakt om geldtekort

SANTIAGO (ANP/BLOOMBERG) - Chileense wetenschappers waren dicht bij een vaccin tegen het hantavirus, maar moesten hun onderzoek staken omdat het geld op was. Dat schrijft persbureau Bloomberg. Voordat het vaccin getest kon worden op mensen, kwam het project stil te liggen tijdens de coronapandemie.

Virologe María Inés Barría vertelt het persbureau dat het mogelijke vaccin zich richtte op de Andesvariant, waarvan bekend is dat hij van mens tot mens kan worden overgedragen. Het is dezelfde variant die uitbrak op het Nederlandse cruiseschip Hondius, waarbij meerdere doden vielen.

Zelfs als de financiering rond zou komen, schat Barría dat het haar team een tot twee jaar kost om op hetzelfde onderzoeksniveau terug te komen.

Andere wetenschappers werken ook aan een vaccin tegen de dodelijke variant van het hantavirus, die vooral in Zuid-Amerika voorkomt. In Chili zijn dit jaar al 39 gevallen geregistreerd, met 13 doden als gevolg. In Zuid-Argentinië zijn tot begin mei dit jaar 42 infecties vastgesteld.