Denemarken wil meer troepen en meer NAVO in Groenland

KOPENHAGEN (ANP/AFP) - Denemarken stuurt zelf meer militairen naar Groenland, maar wil ook dat de NAVO zichtbaarder wordt. De minister van Defensie van het land, Troels Lund Poulsen, heeft dat gezegd in een schriftelijke verklaring aan persbureau AFP. Later woensdag gaat de Deense regering in het Witte Huis in overleg met de Amerikanen, die naar eigen zeggen Groenland in handen willen krijgen.

"We zullen onze militaire aanwezigheid in Groenland blijven versterken, maar zullen ook een nog grotere focus hebben binnen de NAVO op meer oefeningen en meer NAVO-aanwezigheid in het Arctisch gebied", schrijft Lund Poulsen. Volgens de minister heeft Denemarken "voortdurende dialoog met zijn bondgenoten over nieuwe en aanvullende activiteiten" voor dit jaar.

De Deense minister van Buitenlandse Zaken Lars Løkke Rasmussen spreekt samen met zijn Groenlandse ambtgenoot Vivian Motzfeldt met de Amerikaanse vicepresident JD Vance en minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio in het Witte Huis.