BNNVARA stopt als bezuiniging met onder meer Kassa en First Dates

HILVERSUM (ANP) - BNNVARA stopt vanwege de bezuinigingen op de publieke omroep in 2027 met een aantal populaire programma's, zoals Kassa, 3 op Reis, First Dates en Proefkonijnen. Ook het Nieuwjaarsconcert, Wortelboer en Van Rossem en Van Roosmalen & Groenteman stoppen, maakte de omroep dinsdag bekend.

De betrokken redacties zijn dinsdagochtend geïnformeerd. Het verdwijnen van deze vaste programma's leidt tot het verlies van zo'n veertig arbeidsplaatsen en maakt een reorganisatie noodzakelijk. Daarna volgt vanwege de bezuinigingen een tweede reorganisatieronde voor de ondersteunende afdelingen. Hoeveel arbeidsplaatsen daarbij komen te vervallen, is op dit moment nog niet bekend.

"Het verdwijnen van al deze vaste titels komt heel hard aan; dit raakt het hart van onze programmering", aldus de omroep. "Kassa en 3 op Reis zijn iconische BNNVARA-programma's die al lang voor de fusie bestonden en een wezenlijk deel van onze identiteit vormen. We verliezen ijzersterke formats die met veel liefde en vakmanschap worden gemaakt, en ons publiek vaak al seizoenen lang weten te prikkelen en amuseren. Dat doet veel pijn. Voor alle collega's én voor alle trouwe kijkers van deze programma's."