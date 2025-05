Britse politiechef wil vaker informatie over verdachten delen

LONDEN (ANP) - De Britse politie moet na incidenten als de aanrijding in Liverpool vaker naar buiten treden met persoonlijke informatie over verdachten. Dat zei de hoogste politiechef Mark Rowley, die op de radio betoogde dat burgers anders zelf gaan speculeren op basis van informatie op sociale media. "De enige manier om daarmee om te gaan, is meer feiten naar buiten brengen."

In Liverpool raakten deze week tientallen mensen gewond toen een man inreed op een menigte. De politie in Merseyside liet daarna snel weten dat een witte Britse man van 53 was opgepakt. Dat leidde tot discussie over de vraag of het complottheorieën op internet kan voeden als de politie na toekomstige incidenten geen uitspraken meer doet over de etniciteit van een verdachte.

Britse media schreven eerder al dat de politie geleerd leek te hebben van de dodelijke steekpartij in Southport vorig jaar. Toen circuleerde online onjuiste informatie over de dader en braken rellen uit die waren gericht tegen asielzoekers.