'Boegbeeld' Harrie Jekkers benoemd tot ereburger van Den Haag

DEN HAAG (ANP) - Harrie Jekkers is zondagmiddag benoemd tot ereburger van de gemeente Den Haag. Burgemeester Jan van Zanen overhandigde de cabaretier de Gouden Erepenning, de hoogste gemeentelijke onderscheiding van de stad. De uitreiking vond plaats in de Koninklijke Schouwburg, na afloop van de laatste voorstelling die Jekkers speelde. De komiek kondigde eerder dit jaar definitief aan te stoppen met zijn grote theaterprogramma's.

Volgens Van Zanen eert de gemeente Den Haag met deze toekenning "een echt Haags icoon". De burgervader stelt dat Jekkers "als geen ander de ziel van onze stad weet te vangen in zijn muziek, verhalen en cabaret". "Je bent een boegbeeld van de stad - een ambassadeur zonder officiële titel, maar met een enorme impact. Tot vandaag. Want vandaag geven we je die titel wél", aldus Van Zanen.

Jekkers brak in de jaren tachtig door als zanger van de groep Klein Orkest. Met deze formatie scoorde hij hits als O, o, Den Haag en Over de muur. Daarna maakte de cabaretier negen theaterprogramma's.