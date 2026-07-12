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Van der Poel boekt na vlucht derde etappezege in Tour de France

Sport
door anp
zondag, 12 juli 2026 om 17:30
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USSEL (ANP) - Wielrenner Mathieu van der Poel heeft voor de derde keer in zijn carrière een etappe gewonnen in de Tour de France. De 31-jarige Nederlander van Alpecin-Premier Tech won in het hete Ussel de ingekorte negende etappe na een sprint met drie medevluchters. De oud-wereldkampioen ging als eerste aan en bleef de Noor Tobias Johannessen voor. De Brit Tom Pidcock werd derde.
Van der Poel won vorig jaar en in 2021 ook al een rit in de Ronde van Frankrijk. Beide keren leverden die hem ook de gele trui op, maar nu was de achterstand op klassementsleider Tadej Pogačar al ver opgelopen.
Het is de tweede Nederlandse etappezege van deze Tour. Woensdag sprintte Olav Kooij al naar zijn eerste succes in de grootste wielerronde.
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