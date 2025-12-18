Boeren beginnen met mars naar Europese wijk in Brussel

BRUSSEL (ANP/BELGA) - Duizenden boeren zijn begonnen met een mars naar de Europese wijk van Brussel, waar op dit moment een EU-top bezig is. Het is daar al de hele ochtend onrustig, maar de officiële protestmars is nu pas van start gegaan.

De boeren verzamelden zich bij station Brussel-Noord, waar speeches van landbouworganisaties werden gehouden. Vanaf daar gaan ze richting de Wetstraat, waar veel Europese instanties zetelen en momenteel de EU-top wordt gehouden. Ze eindigen op het Luxemburgplein, waar het Europees Parlement is gevestigd.

De optocht wordt geleid door vijf tractoren, maar ook elders in de stad zijn al urenlang veel tractoren aanwezig die het verkeer stilleggen. De politie probeerde deze ochtend veel boeren te verdrijven van de Wetstraat en het Luxemburgplein, omdat het protest daar pas in de middag zou plaatsvinden. Het kwam tot veel confrontaties, waarbij boeren aardappels, bieten en stenen gooiden. Ook werden brandjes gesticht. De politie zette traangas en waterkanonnen in.