Van Parijs naar Venetië: Emily's nieuwe hunk steelt de show

Als je nog niks wilt weten van seizoen 5 van Emily in Paris moet je niet doorlezen.

Emily Cooper r uilt Parijs niet zomaar in voor Italië, maar seizoen 5 van Emily in Paris voert haar mee naar de canals van Venetië voor een dosis romantisch avontuur. De Netflix -hit, die vandaag 18 december in première gaat, volgt Emily als hoofd van Agence Grateau Rome, waar ze worstelt met werk en een prille liefde met de Italiaanse mode-erfgenaam Marcello Muratore, gespeeld door Eugenio Franceschini.

De plot draait om professionele mislukkingen en hartzeer, maar Venetië biedt een magisch intermezzo. “Venice offered a whimsical adventure—a once-in-a-lifetime experience”, citeert actrice Lily Collins over de gondelscènes in de seizoensfinale. Emily en haar vrienden varen door de kanalen, terwijl een groot geheim haar Franse wortels bedreigt.elle+1​

Toch blijft Parijs haar basis, benadrukt bedenker Darren Star. Emily balanceert tussen twee steden, met Gabriel die spijt heeft van zijn keuzes. De Italiaanse flair – Vespa-tochten in Rome en Venetiaanse glamour – houdt de serie fris.​