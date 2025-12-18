ECONOMIE
Schulting houdt geloof dat ze zich kan kwalificeren voor Spelen

Sport
door anp
donderdag, 18 december 2025 om 14:07
anp181225161 1
HEERENVEEN (ANP) - Suzanne Schulting blijft er vertrouwen in hebben dat ze zich op het olympisch kwalificatietoernooi kan plaatsen voor de Olympische Spelen van Milaan. De 28-jarige schaatsster van Team Essent slaagde er dit najaar niet in zich te kwalificeren voor de wereldbekerwedstrijden, maar denkt dat ze goed kan zijn als ze uitgerust is. "Het moet er alleen nog uitkomen in de wedstrijden."
Schulting wil na een mislukt voorseizoen nog niet van een ander plan weten. "Ik heb niets te verliezen", zegt Schulting. Ze wijst erop dat de hoge verwachtingen vooral komen door haar prestaties in het shorttrack en niet in het langebaanschaatsen. "Het is frustrerend dat het vorig jaar heel goed ging, waardoor het dit seizoen lijkt dat ik achter de feiten aanloop. Maar moet ik nu in dat negatieve blijven hangen en van mijn plan afwijken? Ik heb vol overtuiging voor dit plan gekozen. Volgende week is het OKT en daar ga ik proberen heel goed te schaatsen en dan gaan we het zien."
