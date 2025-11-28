Boeren en trekkers bij provinciehuis Den Bosch

DEN BOSCH (ANP) - Boeren met en zonder tractoren zijn naar het provinciehuis in Den Bosch gekomen. Ze maken zich zorgen over diverse plannen waarover de Brabantse politiek vrijdag vergadert. De maatregelen zijn ingrijpend, stapelen zich op op het boerenerf en hebben gevolgen voor de toekomst van de agrarische bedrijven, aldus landbouworganisatie ZLTO.

Voor de ingang van het provinciehuis staan drie trekkers, met ertussen een spandoek met de tekst 'Onze boeren rijden op een rotonde terwijl de provincie alle afslagen afsluit'. Ook in de zaal waar belangstellenden de vergaderingen kunnen volgen, hangt een doek met de boodschap 'Brabant is de weg kwijt. Geen boerenperspectief met dit beleid'. De eerste toeterende trekkers uit de regio Kempen arriveerden omstreeks 09.30 uur en werden nabij het provinciehuis geparkeerd. Rond 11.00 uur waren dat er rond de veertig.

ZLTO riep de achterban op zich te laten zien bij de vergaderingen over onder meer stikstofmaatregelen en gewasbeschermingsmiddelen.

Vergunningen

Boeren voerden de afgelopen jaren vaker actie bij het provinciehuis. Vooral omdat ze hun oudere stallen moeten aanpassen om de uitstoot van stikstof te verminderen. In de nieuwe stikstofaanpak die vrijdag wordt besproken en waarover Provinciale Staten (PS) 12 december stemmen, kan de veehouder zelf kiezen hoe de uitstoot op het bedrijf wordt teruggebracht. Maar er mogen niet meer dieren bijkomen op het bedrijf. Veehouders voelen zich daardoor klemgezet, omdat ze de gedane maatregelen zo niet kunnen terugverdienen.

Angelique Huijben (bestuurslid ZLTO) vindt dat de aanpak "geen enkel perspectief biedt voor jonge boeren die vooruit willen. Boeren die willen investeren in dierenwelzijn en willen inspelen op de maatschappelijke vragen van morgen." Ze hoopt dat de provincie, net als Zuid-Holland en Gelderland, weer begint met het verlenen van vergunningen. "Dan zorgen wij voor emissiebeperking, beter dierenwelzijn en energie-oplossingen." De banken vragen zich af of de nieuwe aanpak juridisch houdbaar is en zullen terughoudend zijn met financieren, aldus Huijben.

De provincie wil dat de uitstoot van de Brabantse veehouderij in 2035 bijna 50 procent minder is dan in 2019. Door de stikstofproblemen worden nu moeizaam vergunningen verleend voor bijvoorbeeld woningbouw en het aanpassen van stallen. Zolang er geen vergunningen worden afgegeven, gaat de stikstofuitstoot ook niet omlaag, constateerde gedeputeerde Wilma Dirken eerder.