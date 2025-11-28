Wilders hoopt op politieke steun om Moerdijk te behouden

MOERDIJK (ANP) - PVV-leider Geert Wilders vindt dat het dorp Moerdijk onder geen beding mag verdwijnen en zegt zich daar "met hand en tand" tegen te verzetten. Wilders hoopt een meerderheid in de Tweede Kamer te kunnen vinden om het besluit tegen te houden, zei hij vrijdag bij een bezoek aan Moerdijk.

De PVV'er sprak in een vishandel met inwoners over het plan om Moerdijk op te heffen. De gemeenteraad van het Brabantse dorp, dat naast een industriehaven ligt aan het Hollands Diep, stemde vorige week in met een plan om ruimte te maken voor het project Powerport.

Volgens Wilders kan de Tweede Kamer besluiten dat terug te draaien, maar is daar steun van een van de toekomstige coalitiepartijen voor nodig. "Ik kan me niet voorstellen dat we in Nederland een heel dorp tegen hun zin van de kaart vegen", aldus Wilders. Volgens hem hadden de inwoners van het dorp zich in een referendum moeten kunnen uitspreken over de toekomst.