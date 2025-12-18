ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Boeren gooien stenen naar politie Brussel, traangas ingezet

Samenleving
door anp
donderdag, 18 december 2025 om 11:16
anp181225137 1
BRUSSEL (ANP) - De sfeer bij de boerenprotesten in Brussel is volgens Belgische media op sommige plekken "erg grimmig". De boeren gooien volgens de krant De Morgen met stenen en aardappelen naar de politie, die traangas en waterkanonnen heeft ingezet.
De boeren protesteren met hun tractoren tegen het landbouwbeleid van de EU en het mogelijke handelsverdrag met het Zuid-Amerikaanse handelsblok Mercosur. Ze zijn met mogelijk duizenden naar Brussel gekomen. Daardoor ligt een groot gedeelte van het verkeer in de Belgische hoofdstad plat.
Volgens de omroep VRT zijn op verschillende plekken in de Europese wijk brandjes gesticht. Er zijn onder meer kerstbomen en containers in brand gestoken. In de ochtend werd ook al flink vuurwerk afgestoken en getoeterd.
loading

POPULAIR NIEUWS

215460170_m

Man eet hamburger en sterft uren later. Dit is waarom

vertrouwen in huizenmarkt zakt verder weg1545897133

Huizenmarkt koelt af: “Je voelt dat er iets aan de gang is”

ANP-509356916

Poolhitte breekt opnieuw records: “Het hele concept winter wordt geherdefinieerd”

imrs

Doorbraak in long-covid-onderzoek: chronische ontsteking blijkt belangrijkste oorzaak

public toilet on one way mirrors 1

Man ontslagen wegens extreme toiletpauzes, soms wel vier uur achter elkaar

Scherm­afbeelding 2025-12-18 om 07.55.38

Trump schreeuwt zich vrij: bizarre tv-toespraak maakt Biden zondebok voor dure leven

Loading