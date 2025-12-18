Boeren gooien stenen naar politie Brussel, traangas ingezet

BRUSSEL (ANP) - De sfeer bij de boerenprotesten in Brussel is volgens Belgische media op sommige plekken "erg grimmig". De boeren gooien volgens de krant De Morgen met stenen en aardappelen naar de politie, die traangas en waterkanonnen heeft ingezet.

De boeren protesteren met hun tractoren tegen het landbouwbeleid van de EU en het mogelijke handelsverdrag met het Zuid-Amerikaanse handelsblok Mercosur. Ze zijn met mogelijk duizenden naar Brussel gekomen. Daardoor ligt een groot gedeelte van het verkeer in de Belgische hoofdstad plat.

Volgens de omroep VRT zijn op verschillende plekken in de Europese wijk brandjes gesticht. Er zijn onder meer kerstbomen en containers in brand gestoken. In de ochtend werd ook al flink vuurwerk afgestoken en getoeterd.