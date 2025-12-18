ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

EU-hof houdt Frontex verantwoordelijk voor pushback Syrisch gezin

Samenleving
door anp
donderdag, 18 december 2025 om 11:14
anp181225136 1
LUXEMBURG (ANP) - Het Europese Hof van Justitie heeft geoordeeld dat de EU-grensbewakingsdienst Frontex verantwoordelijk kan worden gehouden voor de zogeheten pushback van een Syrisch gezin. Hulporganisatie VluchtelingenWerk spreekt van een "baanbrekende uitspraak". Volgens de organisatie is het de eerste keer dat het EU-hof heeft geoordeeld over de rol van Frontex bij een pushback, het illegaal uitzetten van migranten die niet de kans hebben gekregen om asiel aan te vragen.
Het Syrische gezin dat deze zaak heeft aangespannen, was in 2016 aangekomen in Griekenland. Maar enkele dagen later werden zij door een vermeende gezamenlijke operatie van Griekenland en Frontex weer uitgezet naar Turkije. Het gezin zegt dat hun rechten daarbij zijn geschonden en vraagt om een schadevergoeding.
Een lagere EU-rechter wees het verzoek af, omdat de verantwoordelijkheid voor terugkeerbesluiten bij lidstaten zou liggen. Het Hof besluit nu dat Frontex wel verplicht is de grondrechten van mensen te waarborgen.
loading

POPULAIR NIEUWS

215460170_m

Man eet hamburger en sterft uren later. Dit is waarom

vertrouwen in huizenmarkt zakt verder weg1545897133

Huizenmarkt koelt af: “Je voelt dat er iets aan de gang is”

ANP-509356916

Poolhitte breekt opnieuw records: “Het hele concept winter wordt geherdefinieerd”

imrs

Doorbraak in long-covid-onderzoek: chronische ontsteking blijkt belangrijkste oorzaak

public toilet on one way mirrors 1

Man ontslagen wegens extreme toiletpauzes, soms wel vier uur achter elkaar

Scherm­afbeelding 2025-12-18 om 07.55.38

Trump schreeuwt zich vrij: bizarre tv-toespraak maakt Biden zondebok voor dure leven

Loading