EU-hof houdt Frontex verantwoordelijk voor pushback Syrisch gezin

LUXEMBURG (ANP) - Het Europese Hof van Justitie heeft geoordeeld dat de EU-grensbewakingsdienst Frontex verantwoordelijk kan worden gehouden voor de zogeheten pushback van een Syrisch gezin. Hulporganisatie VluchtelingenWerk spreekt van een "baanbrekende uitspraak". Volgens de organisatie is het de eerste keer dat het EU-hof heeft geoordeeld over de rol van Frontex bij een pushback, het illegaal uitzetten van migranten die niet de kans hebben gekregen om asiel aan te vragen.

Het Syrische gezin dat deze zaak heeft aangespannen, was in 2016 aangekomen in Griekenland. Maar enkele dagen later werden zij door een vermeende gezamenlijke operatie van Griekenland en Frontex weer uitgezet naar Turkije. Het gezin zegt dat hun rechten daarbij zijn geschonden en vraagt om een schadevergoeding.

Een lagere EU-rechter wees het verzoek af, omdat de verantwoordelijkheid voor terugkeerbesluiten bij lidstaten zou liggen. Het Hof besluit nu dat Frontex wel verplicht is de grondrechten van mensen te waarborgen.