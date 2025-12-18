ECONOMIE
Veel zorgen over betaalbaarheid treinkaartjes in debat over spoor

Samenleving
door anp
donderdag, 18 december 2025 om 11:40
anp181225139 1
DEN HAAG (ANP) - Een groot deel van de Tweede Kamer maakt zich zorgen over de betaalbaarheid van treinkaartjes. PVV, GroenLinks-PvdA, D66, VVD en ChristenUnie vroegen daar aandacht voor in een debat over het spoor. Maar de oplossingen die ze voorstellen, verschillen.
PVV-Kamerlid Hidde Heutink verwacht dat een retourtje Enschede-Den Haag tegen de 70 euro gaat kosten na de gemiddelde prijsverhoging van 6,5 procent die de NS volgend jaar doorvoert. Tegelijkertijd gaf de NS vorig jaar 3,6 miljoen euro terug aan reizigers vanwege vertraging. "De simpelste manier om geld te besparen, is om op tijd te rijden", concludeerde Heutink. Als alle treinen altijd op tijd zouden rijden, is dat nog lang niet genoeg om de stijging van de kaartprijzen op te vangen.
Het volgende kabinet moet structureel meer geld bijleggen, vindt Habtamu de Hoop (GroenLinks-PvdA). "Met een beetje politieke wil kunnen we de prijzen bij de NS bevriezen." Hij wil ook geld zoeken voor een ov-pas voor mensen met een laag inkomen. Die komt er voorlopig niet, meldde het kabinet recent.
