Boeren zetten tientallen verhuisdozen bij provinciehuis Utrecht

UTRECHT (ANP) - Boeren uit de provincie Utrecht hebben bij het provinciehuis tientallen verhuisdozen neergezet. De actie is georganiseerd door LTO Noord en andere landbouworganisaties uit protest tegen het Utrechts Programma Landelijk Gebied (UPLG). Op de dozen zijn leuzen geschreven als "Boeren verdienen respect!" en "Met dit beleid raak ik mijn toekomst kwijt".

De provincie wil met het gebiedsplan de vergunningverlening weer op gang brengen. Een van de onderdelen is het verminderen van de stikstofuitstoot in de landbouw in 2035 met 46 procent vergeleken met 2019. In eerste instantie geeft de provincie grondgebonden agrarische bedrijven de ruimte dit vrijwillig te doen.

Volgens de actievoerders gaat het niet om een plan voor natuur en toekomst, maar is het "een politieke zet waardoor boerengezinnen hun plek verliezen". LTO-regiobestuurder Jeroen van Wijk zei dat het gebiedsplan zo'n grote impact op een aantal boeren heeft dat ze moeten verhuizen. "Daarom de verhuisdozen met de spreuken die raak zijn."

Stikstofuitstoot

Tot en met 16 februari kunnen reacties op het ontwerp van het plan landelijk gebied worden ingediend. Van Wijk riep de provincie op het gebiedsplan na het behandelen van de reacties niet alleen met een punt en een komma te veranderen. "Maar we vragen echt te kijken of het op een andere manier kan worden gedaan."

De ruim honderd boeren die zich bij het provinciehuis hadden verzameld, zijn onder meer kritisch over het voorstel de stikstofuitstoot terug te dringen. Vanaf 2035 zou een norm van maximaal 40 tot 42 kilo ammoniak per hectare per jaar gaan gelden. "Als 40 procent de norm wordt, moet ik een groot deel van mijn koeien wegdoen. Dan is mijn bedrijf niet levensvatbaar meer", zei melkveehouder Jan de Jong.