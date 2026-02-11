Waarom zoveel vrouwen onzeker zijn over hun lichaam

1 op de 3 jonge vrouwen
voelt zich dagelijks onzeker over haar lichaam, vooral over haar postuur en vaak met het gevoel “te dik
” te zijn. Die onzekerheid ontstaat niet in het luchtledige, maar in een cultuur die een steeds smaller schoonheidsideaal
voorhoudt.
Uit nieuw onderzoek van het EenVandaag Jongerenpanel
en SPILNEWS onder ruim 1700 jongeren blijkt dat 94 procent van de jonge vrouwen
lichaamsonzekerheid herkent, en dat een derde daar zelfs dagelijks mee worstelt. Het gaat specifiek om twijfels over het lichaam, niet over haar, huid of gezicht. Vrouwen voelen die onzekerheid
vooral als ze in de spiegel kijken of foto’s van zichzelf zien: 74 procent zegt dan negatief naar zichzelf te kijken. Twee op de drie jonge vrouwen vinden zichzelf te dik
, terwijl objectief lang niet iedereen overgewicht heeft, wat ook eerder onderzoek onder jongeren liet zien.
Ruim de helft van de jongeren vindt zichzelf te dik
Andere onderzoeken
schetsen een vergelijkbaar beeld: in eerdere metingen van EenVandaag gaf ruim de helft van de jongeren aan zichzelf te dik
te vinden, terwijl slechts een minderheid daadwerkelijk overgewicht had. Europese analyses laten zien dat juist meisjes en jonge vrouwen
een sterke koppeling ervaren tussen uiterlijk, zelfbeeld en mentale gezondheid. Ook blijkt dat sociale media, vooral beeldplatforms als Instagram en TikTok, lichaamsontevredenheid versterken via eindeloze confrontatie met bewerkte, ‘perfecte’ lichamen.
Analyse en duiding
De cijfers
onderstrepen hoe diep het slanke ideaal in de hoofden van jonge vrouwen
zit: voor velen is “gemiddeld” niet goed genoeg, alleen “heel dun” telt. De modewereld helpt niet mee: waar diversiteit even leek door te breken, domineren inmiddels weer graatmagere modellen de catwalks, wat het smalle referentiekader voor wat ‘mooi’ is verder verengt.
Social media maken dat ideaal permanent aanwezig: jonge vrouwen
vergelijken zich niet een paar keer per maand met een glossy, maar elke dag met een eindeloze stroom gefilterde lichamen. Daardoor verschuift de lat van gezond naar extreem, en voelt een normaal lichaam al snel als falen.
Tegelijk is er een groeiend besef dat deze norm niet alleen onrealistisch, maar ook ongezond is – voor zowel lichaam als geest. De vraag die dit onderzoek opwerpt, is minder waarom zoveel vrouwen
onzeker zijn, en meer waarom we een schoonheidsideaal
blijven accepteren dat voor de meerderheid per definitie onhaalbaar is.