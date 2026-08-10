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Boeren zoeken in Ommen steun bij gemeente om stikstofplannen

Samenleving
door anp
maandag, 10 augustus 2026 om 20:51
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OMMEN (ANP) - Met tientallen trekkers zijn boeren maandagavond samengekomen bij het gemeentehuis van Ommen. Ze overhandigen daar een brandbrief aan het college van burgemeester en wethouders waarin ze hun zorgen uiten over de stikstofplannen van het kabinet. De loco-burgemeester Alice van den Nieuwboer neemt de brief in ontvangst.
De boeren hopen met de brief de steun van de gemeente te krijgen, zodat die bij de provincie voor hen opkomt.
Eerder op de avond verzamelden zich ruim dertig trekkers in Lemelerveld. Op weg naar Ommen sloot een grotere groep aan. De trekkers reden in een stoet via een parallelweg van de N348.
Protestborden
Op veel trekkers wappert een omgekeerde Nederlandse vlag. Aan sommige trekkers zijn protestborden bevestigd. Op een daarvan staat geschreven: "Hoever ze in Den Haag ook gaan, wij blijven vechten voor ons bestaan."
De afgelopen weken waren er op verschillende plekken in het land al protesten van boeren, veelal georganiseerd door lokale actiegroepen.
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