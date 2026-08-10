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Derde EK-goud Schilder bij kogelstoten, weer zilver Van Klinken

Sport
door anp
maandag, 10 augustus 2026 om 21:03
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BIRMINGHAM (ANP) - Jessica Schilder heeft voor de derde keer op rij de Europese titel veroverd bij het kogelstoten. De Volendamse atlete (27) won op de EK atletiek in Birmingham het goud met een afstand van 20,73 meter.
Het zilver was voor landgenote Jorinde van Klinken, die een persoonlijk record van 19,64 noteerde. Het brons ging met 19,50 naar de Duitse olympisch kampioene Yemisi Mabry.
Twee jaar geleden op de EK in Rome stonden de twee Nederlandse atletes ook gezamenlijk op het podium bij het kogelstoten als winnaars van respectievelijk goud en zilver.
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