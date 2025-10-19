Bolivia naar de stembus voor nieuwe president

LA PAZ (ANP/AFP/BLOOMBERG) - In Bolivia zijn de stembussen geopend voor de tweede ronde van de presidentsverkiezingen. Nadat in de eerste ronde een einde was gekomen aan twintig jaar links bestuur - Eduardo del Castillo van het socialistische MAS kreeg 3 procent van de stemmen - gaat het nu tussen de rechtse oud-president Jorge Quiroga en de centrumrechtse Rodrigo Paz.

Met ruim een derde van de stemmen was Paz de grote verrassing. Quiroga eindigde met bijna 27 procent van de stemmen op de tweede plek. Beiden hebben toegezegd flink te zullen snijden in de overheidsuitgaven, om zo de ontwaarding van de boliviano tegen te gaan en de banden met de VS te verbeteren. Ook willen beide kandidaten meer putten uit de aanzienlijke lithiumreserves in het Andesgebied. Dat materiaal is wereldwijd in trek vanwege de toegenomen toepassingen in onder meer elektronica, telefonie en de auto-industrie. Paz zet daarnaast in op het aantrekken van investeringen en het moderniseren van instellingen. Quiroga wil hoofdzakelijk de markt liberaliseren.

Bolivia kampt met een diepe economische crisis, de grootste in veertig jaar. Hoge inflatie, brandstof-, kapitaal- en medicijntekorten zijn inmiddels schering en inslag. Onder de socialistische MAS was het land jarenlang afhankelijk van subsidies, die sterk drukten op de staatsbegroting.

De nieuwe president moet op 8 november worden geïnstalleerd, voor een termijn van vijf jaar.