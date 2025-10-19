Turners Schmidt en De Munck missen na infectie energie op WK

JAKARTA (ANP) - Turner Casimir Schmidt en Loran de Munck misten na een bacteriële infectie en maagproblemen energie tijdens de kwalificaties bij de WK turnen. "Niets voelde zoals het hoort, het was één groot gevecht", zei De Munck. De voltigespecialist en tweevoudig winnaar van EK-zilver (2022, 2024) kwam na twee vallen tot 11,666 punten: ver weg van een finaleplek (top-8).

"Ik kon na het tweede element nauwelijks normaal ademen en mijn armen liepen leeg. Ik was gewoon helemaal niet fit. Bijna de hele week heb ik last gehad van een bacteriële infectie. Ik heb nauwelijks getraind. Ik had daarom wel verwacht dat het vandaag zo zou lopen, maar ergens hoop je dat het goed gaat", aldus De Munck.

Datzelfde gold voor Schmidt. "Ik wil niet zoeken naar excuses, maar dit was gewoon niet goed genoeg", zei Schmidt, die nog maar moet afwachten of zijn meerkamptotaal van 74,463 punten toereikend is voor een plek in de meerkampfinale. "Ik had hier graag met een ander gevoel gestaan."