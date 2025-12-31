Ook code geel in Limburg vanwege gladheid

DE BILT (ANP) - Ook in Limburg is code geel afgegeven voor mogelijke gladheid. Het KNMI had eerder de waarschuwingscode afgegeven voor Noord-Brabant en Zeeland. Voor de laatstgenoemde provincie is de waarschuwing niet meer van kracht.

De wegen kunnen glad worden door bevriezing van natte weggedeelten. Volgens het KNMI verdwijnt de gladheid aan het einde van de avond. "De gladheid is waarschijnlijk zeer plaatselijk, maar kan daardoor juist verraderlijk voor het verkeer zijn", waarschuwt het weerinstituut.