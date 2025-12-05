ECONOMIE
Bolsonaro steunt oudste zoon als presidentskandidaat in 2026

Samenleving
door anp
vrijdag, 05 december 2025 om 20:03

BRASILIA (ANP/RTR) - De Braziliaanse oud-president Jair Bolsonaro heeft voor de verkiezingen van volgend jaar zijn steun uitgesproken voor zijn oudste zoon Flávio Bolsonaro als presidentskandidaat. Dat heeft het hoofd van hun Liberale Partij bekendgemaakt.
De 70-jarige oud-president zit in de cel voor het beramen van een staatsgreep en mag door die veroordeling ook niet meedoen aan de komende verkiezingen. Zijn zoon Flávio (44) zit sinds 2019 in de Braziliaanse senaat.
Volgens Braziliaanse media heeft Bolsonaro zijn zoon verteld over zijn steun toen de familie de oud-president kwam opzoeken in het politiebureau waar hij vastzit.
De rechtspopulistische Jair Bolsonaro was van 2019 tot eind 2022 president van Brazilië. In dat laatste jaar verloor hij de verkiezingen nipt van de linkse Luiz Inácio Lula da Silva. Die inmiddels 80-jarige maakte in oktober bekend dat hij nog een termijn door wil gaan.
