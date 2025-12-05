DJI: focus ligt op terugkeren van rust in de gevangenis

VUGHT (ANP) - "We focussen ons nu op het terugkeren van de rust in de penitentiaire inrichting." Een uur na de beëindiging van de gijzeling van twee medewerkers van de gevangenis in Vught zegt een woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) dat dat "nu het belangrijkste is".

In diverse media wordt gemeld dat de gijzelnemer Corné H. zou zijn. Dat wil de DJI niet bevestigen. Er is een verdachte aangehouden. De gegijzelden zijn ongedeerd. Ook over de toedracht van de gijzeling wil de woordvoerder niets kwijt. Op de plaats van het incident doet de politie onderzoek.

H. zit vast in Vught sinds hij werd veroordeeld voor het lange tijd gijzelen vorig jaar van vier medewerkers van een café in Ede. Zijn advocaat wil niet reageren op de berichten.