Bonairianen bij rechtszaak: we bezwijken onder klimaatverandering

DEN HAAG (ANP) - Ondraaglijke hitte, afstervend koraal, mislukte oogsten en een stijgende zeespiegel, die het eiland en het belangrijkste cultureel erfgoed bedreigt. Inwoners van Bonaire schetsten aan het begin van de klimaatzaak die Greenpeace heeft aangespannen tegen de Staat de grote gevolgen van klimaatverandering voor hun eiland en hun levens.

"Onze identiteit is verweven met de natuur", vertelde Onnie Emerenciana (62). Hij stond stil bij "het koraalrif dat onze kust beschermt" en de vis waar mensen zich mee voeden. "Dat wordt ons stukje bij beetje afgenomen", zei de boer. "Klimaatverandering is geen bedreiging voor de toekomst, het is er al en ademt in onze nek." Emerenciana zei dat de hitte vaak zo verzengend is, dat ouders hun kinderen niet meer buiten laten spelen. "Airco's loeien bij wie dat kan betalen. Wie dat niet kan, zit gevangen in een oven."

Bonaire bezwijkt volgens Emerenciana onder "onder de gevolgen van CO2-uitstoot waar we zelf nauwelijks aan bijdragen."