Halsema: bekladding Paleis op de Dam 'schandalig en onacceptabel'

Samenleving
door anp
dinsdag, 07 oktober 2025 om 10:50
AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema spreekt van een "schandalige en onacceptabele bekladding" op het Paleis op de Dam. Het gebouw werd dinsdagochtend besmeurd met rode verf. Ook is er in het rood 'fuck Israël' op het paleis geschreven.
Halsema vindt het "juist vandaag ook een klap in het gezicht van al die mensen die rouwen om de gruwelijke aanslag van Hamas 2 jaar geleden".
Palestine Action NL claimt dit dinsdagochtend te hebben gedaan "als reactie op het verbod van de burgemeester op de Nationale Herdenking voor Palestina". Een woordvoerder van Halsema legt uit dat er een pro-Palestijnse demonstratie was aangemeld op de Dam, maar dat er eerder een pro-Israël demonstratie was aangemeld op dezelfde plek. Omdat die twee demonstraties volgens haar niet samengaan, kreeg de pro-Palestijnse groep te horen dat hun demonstratie ergens anders mag plaatsvinden, of op een ander tijdstip op de Dam.
Momenteel wordt de verf van het gebouw verwijderd.
