Schoof: eenheid Europa, Oekraïne en VS is belangrijkste resultaat

Samenleving
door anp
dinsdag, 19 augustus 2025 om 15:54
DEN HAAG (ANP) - Eenheid tussen Europa, Oekraïne en de Verenigde Staten is volgens Dick Schoof het belangrijkste resultaat van het topoverleg dat maandag in Washington is gevoerd. De demissionair premier ziet die eenheid op drie punten, zei hij in Den Haag tegen de pers. "Eén, de veiligheidsgaranties, twee, dat de oorlog die door Rusland wordt gevoerd echt moet stoppen, en drie, dat er op korte termijn overleg plaatsvindt tussen Poetin en Zelensky."
De Amerikaanse president Donald Trump, de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, NAVO-chef Mark Rutte en een handvol Europese leiders spraken maandag in het Witte Huis over stappen richting vrede. Trump zei bereid te zijn een rol te spelen in veiligheidsgaranties voor Oekraïne, maar hoe die eruitzien is nog onduidelijk.
"Cruciaal", noemt Schoof de Amerikaanse medewerking. "Dat is voor de veiligheid van Oekraïne belangrijk, dat is voor de veiligheid van Europa belangrijk en daarmee voor de veiligheid van Nederland."
