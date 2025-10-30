ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Oostenrijk vervolgt 42 activisten van Letzte Generation

Samenleving
door anp
donderdag, 30 oktober 2025 om 11:19
anp301025150 1
WENEN (ANP/DPA) - Justitie gaat 42 voormalige aanhangers van de inmiddels ontmantelde Oostenrijkse tak van klimaatorganisatie Letzte Generation (Laatste Generatie) vervolgen, zegt de openbaar aanklager. Aanvankelijk werden zij ook beschuldigd van het vormen van een criminele organisatie, maar die aanklacht is vervallen.
De 42 worden vervolgd voor protestacties waarbij ze hun handen aan de weg plakten, verf verspreidden en het kantoor van de conservatieve partij ÖVP besmeurden met hondenpoep.
"Dit proces is een farce en dient alleen maar als afschrikking voor burgerlijk engagement", zegt een woordvoerder van Letzte Generation. "Heeft de rechtbank van Wenen überhaupt een rechtszaal waar 42 burgers in passen?"
Afdelingen van Letzte Generation zijn actief in meerdere landen. Aanhangers hebben ook weleens meegedaan aan acties in Nederland.
loading

POPULAIR NIEUWS

242356615_m

Dit is hoe je je brein tien jaar jonger kan maken

anp 448478598

Zo voelt je hond zich minder eenzaam als hij alleen thuis is

ANP-309786999

Honden in Tsjernobyl hebben een blauwe vacht

98521803-15231639-When_he_was_only_15_Bjorn_Andr_sen_was_declared_the_most_beautif-m-16_1761581658337

‘De mooiste jongen ter wereld’ sterft op 70-jarige leeftijd

ANP-429478753

Waarom millennials meer kans op kanker hebben dan hun ouders

anp301025073 1

Wilders gaat al weer treiteren: geen verkenner D66 zonder duidelijkheid grootste partij

Loading