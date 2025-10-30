Oostenrijk vervolgt 42 activisten van Letzte Generation

WENEN (ANP/DPA) - Justitie gaat 42 voormalige aanhangers van de inmiddels ontmantelde Oostenrijkse tak van klimaatorganisatie Letzte Generation (Laatste Generatie) vervolgen, zegt de openbaar aanklager. Aanvankelijk werden zij ook beschuldigd van het vormen van een criminele organisatie, maar die aanklacht is vervallen.

De 42 worden vervolgd voor protestacties waarbij ze hun handen aan de weg plakten, verf verspreidden en het kantoor van de conservatieve partij ÖVP besmeurden met hondenpoep.

"Dit proces is een farce en dient alleen maar als afschrikking voor burgerlijk engagement", zegt een woordvoerder van Letzte Generation. "Heeft de rechtbank van Wenen überhaupt een rechtszaal waar 42 burgers in passen?"

Afdelingen van Letzte Generation zijn actief in meerdere landen. Aanhangers hebben ook weleens meegedaan aan acties in Nederland.