Bontenbal: GL-PvdA verschuilt zich op asielgebied achter Brussel

AMSTERDAM (ANP) - CDA-leider Henri Bontenbal heeft zijn tegenstrever Frans Timmermans van GroenLinks-PvdA in het RTL-lijsttrekkersdebat opnieuw aangevallen op diens aarzeling om ook op nationaal niveau maatregelen te nemen om de asielinstroom in te dammen. Door alleen in Europees verband asielmaatregelen te willen nemen, verschuilt de linkse combinatie zich achter Brussel, is zijn verwijt.

Bontenbal had graag gezien dat ook GroenLinks-PvdA zich achter voorstellen had geschaard om bijvoorbeeld het stapelen van asielprocedures tegen te gaan. "Dit onderwerp mogen we niet aan de politieke flanken overlaten", hield hij Timmermans voor. Die wierp tegen dat dergelijke voorstellen niet altijd te verenigen zijn met internationale verdragen. Hij betichtte op zijn beurt Bontenbal van "populisme light".