ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Demonstratie op Amsterdams Beursplein, vlakbij locatie RTL-debat

Samenleving
door anp
zondag, 12 oktober 2025 om 22:26
anp121025126 1
AMSTERDAM (ANP) - Op het Beursplein in Amsterdam, vlakbij de locatie waar het RTL-lijsttrekkersdebat plaatsvindt, is een demonstratie aan de gang. Daaraan doen zo'n twintig mensen mee, zegt een woordvoerder van de politie.
De groep heeft Palestijnse vlaggen bij zich en produceert heel veel geluid. Dat geluid is echter niet te horen in de Beurs van Berlage waar het verkiezingsdebat plaatsvindt.
Eerder zondag was er in de hoofdstad een anti-immigratiedemonstratie. Tegen dat protest was ook weer een tegendemonstratie.
loading

POPULAIR NIEUWS

242642288_m

Wetenschapper ontdekt per ongeluk kankerbehandeling waar geen operatie voor nodig is

ANP-504107921

Drie dingen in de badkamer die je nooit moet delen volgens de wetenschap

anp121025040 1

De aanhang van Wilders komt: Amsterdam breidt veiligheidsrisicogebied voor demonstratie uit

gandr-collage (16)

Tandpasta essentieel voor gezonde tanden? Dit is de waarheid

ANP-499762202

Trends op de arbeidsmarkt: zo ziet solliciteren er in 2025 uit

143964668_m

Is dit het beste medicijn tegen gewrichtspijn?

anp121025038 1

Diplomaten uit Qatar verongelukken in aanloop naar top Egypte

Loading