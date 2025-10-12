Demonstratie op Amsterdams Beursplein, vlakbij locatie RTL-debat

AMSTERDAM (ANP) - Op het Beursplein in Amsterdam, vlakbij de locatie waar het RTL-lijsttrekkersdebat plaatsvindt, is een demonstratie aan de gang. Daaraan doen zo'n twintig mensen mee, zegt een woordvoerder van de politie.

De groep heeft Palestijnse vlaggen bij zich en produceert heel veel geluid. Dat geluid is echter niet te horen in de Beurs van Berlage waar het verkiezingsdebat plaatsvindt.

Eerder zondag was er in de hoofdstad een anti-immigratiedemonstratie. Tegen dat protest was ook weer een tegendemonstratie.