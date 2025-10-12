ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Jetten vindt plannen Yeşilgöz 'nog extremer' dan eerst

Samenleving
door anp
zondag, 12 oktober 2025 om 22:23
anp121025124 1
DEN HAAG (ANP) - D66-leider Rob Jetten vindt dat de plannen van de VVD van Dilan Yeşilgöz steeds extremer worden. Tijdens het verkiezingsdebat van RTL Nieuws zei Jetten dat hij hoopte dat Yeşilgöz na de mislukte samenwerking met de PVV haar "lessen zou trekken". Maar op thema's als ontwikkelingssamenwerking werd de VVD "nog extremer dan daarvoor", vindt de D66'er.
"U wilt nog meer bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking, eigenlijk niks doen om de klimaatdoelen te halen en u bezuinigt 1,5 miljard op onderwijs en innovatie, en dat is heel slecht voor het investeringsklimaat voor ondernemers", zei Jetten.
Jetten vindt dat de andere aanwezige partijen GroenLinks-PvdA, CDA en zijn eigen partij D66 stappen hebben gezet die latere samenwerking mogelijk maken, maar dat Yeşilgöz het tegenovergestelde doet.
De VVD-leider repliceerde dat D66 de rekening neerlegt "bij de mensen thuis en bedrijven", dit "onverantwoord" vindt en nodigt hem uit om daarop te bewegen om een "centrumrechts kabinet mogelijk te maken".
loading

POPULAIR NIEUWS

242642288_m

Wetenschapper ontdekt per ongeluk kankerbehandeling waar geen operatie voor nodig is

ANP-504107921

Drie dingen in de badkamer die je nooit moet delen volgens de wetenschap

anp121025040 1

De aanhang van Wilders komt: Amsterdam breidt veiligheidsrisicogebied voor demonstratie uit

gandr-collage (16)

Tandpasta essentieel voor gezonde tanden? Dit is de waarheid

ANP-499762202

Trends op de arbeidsmarkt: zo ziet solliciteren er in 2025 uit

143964668_m

Is dit het beste medicijn tegen gewrichtspijn?

anp121025038 1

Diplomaten uit Qatar verongelukken in aanloop naar top Egypte

Loading