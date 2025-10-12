Jetten vindt plannen Yeşilgöz 'nog extremer' dan eerst

DEN HAAG (ANP) - D66-leider Rob Jetten vindt dat de plannen van de VVD van Dilan Yeşilgöz steeds extremer worden. Tijdens het verkiezingsdebat van RTL Nieuws zei Jetten dat hij hoopte dat Yeşilgöz na de mislukte samenwerking met de PVV haar "lessen zou trekken". Maar op thema's als ontwikkelingssamenwerking werd de VVD "nog extremer dan daarvoor", vindt de D66'er.

"U wilt nog meer bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking, eigenlijk niks doen om de klimaatdoelen te halen en u bezuinigt 1,5 miljard op onderwijs en innovatie, en dat is heel slecht voor het investeringsklimaat voor ondernemers", zei Jetten.

Jetten vindt dat de andere aanwezige partijen GroenLinks-PvdA, CDA en zijn eigen partij D66 stappen hebben gezet die latere samenwerking mogelijk maken, maar dat Yeşilgöz het tegenovergestelde doet.

De VVD-leider repliceerde dat D66 de rekening neerlegt "bij de mensen thuis en bedrijven", dit "onverantwoord" vindt en nodigt hem uit om daarop te bewegen om een "centrumrechts kabinet mogelijk te maken".