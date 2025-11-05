ECONOMIE
Centraal Joods Overleg vecht beslissing OM over Bob Vylan aan

Samenleving
door anp
woensdag, 05 november 2025 om 14:54
anp051125134 1
AMSTERDAM (ANP) - Het Centraal Joods Overleg (CJO) vecht het besluit aan van het Openbaar Ministerie om de band Bob Vylan niet te vervolgen. Dat laat de organisatie weten in reactie op het nieuws dat het OM de uitlatingen van de Britse groep over het Israëlische leger niet strafbaar acht.
Het CJO had aangifte gedaan tegen de band. Voorzitter Chanan Hertzberger noemt het besluit van het OM "laks". Het CJO vindt dat Bob Vylan wel degelijk iets strafbaars heeft gezegd en begint daarom een zogenoemde artikel 12-procedure. Dat wil zeggen dat de rechter wordt gevraagd te kijken naar de beslissing van het OM.
Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) had ook aangifte gedaan. Directeur Naomi Mestrum laat weten dat de organisatie zich beraadt op eventuele vervolgstappen.
