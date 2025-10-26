ECONOMIE
Timmermans: CDA-plan voor huurprijs maakt woningen onbetaalbaar

Samenleving
door anp
zondag, 26 oktober 2025 om 22:48
anp261025153 1
HILVERSUM (ANP) - Door het plan van het CDA om de WOZ-waarde van een huis meer te laten meetellen in de huurprijs, worden huurwoningen "onbetaalbaar", verweet Frans Timmermans CDA-lijsttrekker Henri Bontenbal tijdens de televisie-uitzending Eva: De Verkiezingen. Timmermans beet Bontenbal tijdens het debat tussen de twee lijsttrekkers toe dat het een "onverstandige maatregel" is, waarmee de huren in steden als Amsterdam "met honderden euro's" omhooggaan.
De WOZ-waarde mag maar voor een beperkt deel meetellen in de maximale huurprijs, zodat minder huurwoningen in met name grote steden in de vrije sector vallen. Het CDA wil deze regel loslaten, staat in de doorrekening van het Centraal Planbureau. Hierdoor zou voor minder woningen een maximale huurprijs gaan gelden. Wat precies het effect op de huurprijzen is, is lastig te voorspellen.
Tijdens het debat stelde Timmermans ook dat het CDA minder wil investeren in de woningbouw dan GroenLinks-PvdA. Bontenbal reageerde dat er een verschil is tussen "publiek en privaat" geld. "U bent negatiever over de markt dan wij", zei Bontenbal. "Wij vinden dat je het samen met marktpartijen moet doen en niet alle investeerders moet wegzetten als huisjesmelkers."
Timmermans gaf aan wel een rol voor de markt te zien, maar benadrukte vooral het belang van het herstellen van woningcorporaties.
