Bontenbal vindt ChristenUnie 'niet consistent' over ivf

DEN HAAG (ANP) - CDA-leider Henri Bontenbal vindt het "niet consistent" dat de ChristenUnie embryokweek voor wetenschappelijk onderzoek afwijst, maar niet tegen ivf-trajecten is. "Daar worden ook embryo's gekweekt en vernietigd", redeneert hij in een interview met het Nederlands Dagblad.

"Dit thema zou voor iedereen een worsteling moeten zijn", vindt Bontenbal. Bij de behandeling van een wetsvoorstel van D66 en VVD dat embryokweek voor wetenschappelijk onderzoek mogelijk moet maken, bleek het CDA nog te twijfelen.

De initiatiefnemers hopen dat dit leidt tot medische doorbraken, zoals een verbetering van ivf-behandelingen en het vroegtijdig opsporen van erfelijke ziektes. CDA-Kamerlid Harmen Krul zei dat "de waardigheid van toekomstig leven dat lijden bespaard kan blijven" voor hem zwaar weegt.

ChristenUnie en SGP wijzen embryokweek voor wetenschappelijk onderzoek af, omdat de christelijke partijen het belangrijk vinden het menselijk leven ook in een pril stadium te beschermen.