VVD-leider Yeşilgöz: wij gaan niet in een links kabinet stappen

Samenleving
door anp
zaterdag, 18 oktober 2025 om 15:03
anp181025086 1
OOSTERHOUT (ANP) - Op campagne in Oosterhout (Noord-Brabant) heeft VVD-leider Dilan Yeşilgöz benadrukt alleen in een centrumrechts kabinet te willen. "Wij gaan niet in een links kabinet stappen."
Het gaat bij de verkiezingen van 29 oktober om de strijd tussen een links of centrumrechts kabinet, aldus de VVD-leider. "Dat is de keuze die er is." Een centrumrechts kabinet is volgens haar nog steeds mogelijk. "We hebben nog maar een paar zetels nodig."
Bij het CDA of D66 is onduidelijk welke kant het op zal gaan met de kabinetsvorming, zei Yeşilgöz. "Bij hen weet je nog niet wat er na de 29e gaat gebeuren. Gaan ze linksom of gaan ze rechtsom?"
Vrijdag zei VVD-minister Ruben Brekelmans dat zijn partij niet in een coalitie met een combinatie van GroenLinks-PvdA, CDA en D66 gaat. De VVD heeft ook gezegd niet meer te willen regeren met de PVV. De liberalen staan al langer op flink verlies in de peilingen. In de Peilingwijzer staat de VVD op 12 tot 16 zetels. De liberalen hebben nu nog 24 zetels in de Tweede Kamer.
