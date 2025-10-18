CNN: Trump ontmoet mogelijk Noord-Koreaanse leider

WASHINGTON (ANP/RTR) - Amerikaanse regeringsfunctionarissen hebben achter gesloten deuren gesproken over het organiseren van een ontmoeting tussen president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, wanneer Trump volgende maand Azië bezoekt. Volgens de Amerikaanse nieuwszender CNN, die zich baseert op ingewijden, zijn er nog geen serieuze voorbereidingen getroffen die nodig zijn voor een dergelijk treffen.

Bronnen benadrukken dat er nog geen communicatie is geweest tussen Washington en Pyongyang. Dat was in Trumps eerste ambtstermijn wel het geval. Het kwam in 2019 tot een handdruk in de gedemilitariseerde zone tussen Noord- en Zuid-Korea.

De nieuwe toenadering van Trump tot Kim eerder dit jaar werd nooit beantwoord, omdat kernmacht Noord-Korea de brief niet wilde accepteren. Voor de komende reis richt het Witte Huis zich veel meer op een ontmoeting met de Chinese leider Xi Jinping, gezien de spanningen tussen de VS en China over handel, aldus CNN.