Ontvoerde vrouw uit Hoofddorp terecht

Samenleving
door anp
maandag, 13 oktober 2025 om 00:55
HOOFDDORP (ANP) - De vrouw uit Hoofddorp die woensdag werd ontvoerd, is terecht. Zij meldde zich zondagavond bij haar woning. De politie laat weten dat de vrouw in goede gezondheid is aangetroffen.
Het slachtoffer is in de nacht van zondag op maandag gehoord door de politie. Een Team Grootschalige Opsporing (TGO) zet het onderzoek naar de ontvoering voort. Vrijdag en zaterdag werden zes verdachten aangehouden in de zaak, die volgens de politie draait om een conflict binnen de internationale handel in harddrugs.
De 49-jarige vrouw vertrok woensdagochtend naar haar werk, maar kwam daar nooit aan. Haar auto werd gevonden in het nabijgelegen Nieuw-Vennep. De politie deelde vrijdag een foto van het slachtoffer. Nu de vrouw terecht is, vraagt de politie het publiek de foto van internet te halen en niet meer te delen.
De politie laat weten in het belang van het rechercheonderzoek en de privacy van het slachtoffer op dit moment geen verdere informatie te geven.
