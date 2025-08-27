ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Bontenbal wil dat ministers geen campagne voeren in rompkabinet

Samenleving
door anp
woensdag, 27 augustus 2025 om 14:04
bijgewerkt om woensdag, 27 augustus 2025 om 14:12
anp270825114 1
Henri Bontenbal is bereid om zich constructief op te stellen, zodat het rompkabinet ook na de breuk met NSC kan blijven functioneren. Maar de CDA-leider vindt dat ministers en staatssecretarissen zich dan weinig moeten mengen in de campagne. Hij roept demissionair premier Dick Schoof en de overgebleven coalitiepartijen VVD en BBB op om hierop te letten.
Het lijkt Bontenbal de "minst slechte" optie dat de vrijgekomen posten van de opgestapte ministers en staatssecretarissen van NSC worden opgevuld door VVD en BBB. De overgebleven coalitie heeft lang geen meerderheid in de Kamer en heeft daarom de steun van oppositiepartijen nodig, totdat na de verkiezingen een nieuw kabinet aantreedt.
De CDA-leider vindt het dan niet gepast dat bewindslieden die positie gebruiken om zich te profileren in aanloop naar de campagne. Hij roept VVD en BBB op om aan "fair play" te doen. "Want ik geef door achter deze optie te staan ook mijn vertrouwen, zolang dat niet beschaamd wordt."
Vorig artikel

Yeşilgöz: kandidaat-bewindslieden worden 'as we speak' gebeld

Volgend artikel

Deze 5 veelgehoorde tips maken je slaapproblemen alleen maar erger

POPULAIR NIEUWS

93012916_l

Als je je deze 7 dingen niet herinnert was je jeugd waarschijnlijk niet erg fijn

ANP-528033117

Deze alledaagse pijnstillers blijken antibioticaresistentie flink te verergeren

Schermafbeelding 2025-08-27 090326

B&B Vol liefde: Daniël gedroeg zich als een puber op vakantie in Chersonissos

91a9465b-6281-4646-90a8-5382bda34e15

Waarom verkrachten sommige mannen vrouwen?

196476451_l

Waarom je aankomt als je ouder wordt

ANP-527045868

Is het niet juist handiger om links te blijven rijden op de snelweg?