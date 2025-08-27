Bontenbal wil dat ministers geen campagne voeren in rompkabinet

Henri Bontenbal is bereid om zich constructief op te stellen, zodat het rompkabinet ook na de breuk met NSC kan blijven functioneren. Maar de CDA-leider vindt dat ministers en staatssecretarissen zich dan weinig moeten mengen in de campagne. Hij roept demissionair premier Dick Schoof en de overgebleven coalitiepartijen VVD en BBB op om hierop te letten.

Het lijkt Bontenbal de "minst slechte" optie dat de vrijgekomen posten van de opgestapte ministers en staatssecretarissen van NSC worden opgevuld door VVD en BBB. De overgebleven coalitie heeft lang geen meerderheid in de Kamer en heeft daarom de steun van oppositiepartijen nodig, totdat na de verkiezingen een nieuw kabinet aantreedt.

De CDA-leider vindt het dan niet gepast dat bewindslieden die positie gebruiken om zich te profileren in aanloop naar de campagne. Hij roept VVD en BBB op om aan "fair play" te doen. "Want ik geef door achter deze optie te staan ook mijn vertrouwen, zolang dat niet beschaamd wordt."