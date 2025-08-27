Yeşilgöz: kandidaat-bewindslieden worden 'as we speak' gebeld

DEN HAAG (ANP) - Mensen die de vrijgekomen posten in het kabinet kunnen opvullen, worden "as we speak" gebeld. Dat meldt VVD-leider Dilan Yeşilgöz in het debat over de breuk met NSC afgelopen vrijdag. Premier Dick Schoof maakte dinsdag in een brief bekend dat de overgebleven coalitiepartijen VVD en BBB het met elkaar eens zijn geworden over de verdeling van de vrijgekomen posten.

De partijen hebben nog niet bekendgemaakt hoe ze de posten precies willen verdelen. Schoof heeft al wel laten weten dat hij in ieder geval een vervanger wil vinden voor de vijf opgestapte NSC-ministers en een deel van de vier staatssecretarissen.

In het verleden is het vaker voorgekomen dat de verantwoordelijkheden van een opgestapte staatssecretaris worden overgenomen door iemand die al in het kabinet zit.