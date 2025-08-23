Boodschap 'Laat vrouwen veilig thuiskomen' langs snelwegen

Binnen 19 uur is er 20.000 euro ingezameld om langs Nederlandse snelwegen de boodschap 'Wij eisen de nacht op, laat vrouwen veilig thuiskomen' te tonen. Initiatiefneemster Danique de Jong wil die tekst "zo snel mogelijk overal in Nederland" op snelwegmasten zien.

De actie volgt na een week vol nieuws "dat meerdere meisjes en vrouwen met seksueel geweld met zelfs de dood tot gevolg te maken hebben, en er weer een femicideslachtoffer is", zegt De Jong. Ze wil voorkomen dat iedereen "nu verontwaardigd is, maar na het weekend weer aan andere dingen denkt", duidt de mediastrateeg haar actie. "Nu moeten we erover blijven praten, iets in beweging zetten, handelingsperspectief bieden voor mannen. Want het is een mannenprobleem."

De Jong heeft het streefbedrag verhoogd naar 35.000 euro. Ze hoopt dat meer organisaties, bedrijven en steden zich aansluiten om op nog veel meer schermen de boodschap te tonen. Ook wil ze uiteindelijk samenwerken met experts en ambassadeurs om echte verandering in gang te zetten.