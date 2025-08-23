ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Boodschap 'Laat vrouwen veilig thuiskomen' langs snelwegen

Samenleving
door anp
zaterdag, 23 augustus 2025 om 9:42
bijgewerkt om zaterdag, 23 augustus 2025 om 9:48
anp230825063 1
Binnen 19 uur is er 20.000 euro ingezameld om langs Nederlandse snelwegen de boodschap 'Wij eisen de nacht op, laat vrouwen veilig thuiskomen' te tonen. Initiatiefneemster Danique de Jong wil die tekst "zo snel mogelijk overal in Nederland" op snelwegmasten zien.
De actie volgt na een week vol nieuws "dat meerdere meisjes en vrouwen met seksueel geweld met zelfs de dood tot gevolg te maken hebben, en er weer een femicideslachtoffer is", zegt De Jong. Ze wil voorkomen dat iedereen "nu verontwaardigd is, maar na het weekend weer aan andere dingen denkt", duidt de mediastrateeg haar actie. "Nu moeten we erover blijven praten, iets in beweging zetten, handelingsperspectief bieden voor mannen. Want het is een mannenprobleem."
De Jong heeft het streefbedrag verhoogd naar 35.000 euro. Ze hoopt dat meer organisaties, bedrijven en steden zich aansluiten om op nog veel meer schermen de boodschap te tonen. Ook wil ze uiteindelijk samenwerken met experts en ambassadeurs om echte verandering in gang te zetten.
Vorig artikel

Avontuur en comfort: de populairste campers van dit moment

Volgend artikel

Na rood, groen en paars nu geel: middenstreep zorgt voor discussie

POPULAIR NIEUWS

Schermafbeelding 2025-08-05 144831

Hilarische AI-video's van B&B Vol liefde gaan viraal: Renske blaast hotel op en JP zuipt zich te pletter

ANP-530625805

Deze vijf Europese bestemmingen zijn perfect voor een lastminutetripje

ANP-533762316

Antarctische ijskap op rand van 'catastrofale' instorting, onomkeerbare schade dreigt

ANP-347929177

CT-scans veroorzaken mogelijk kanker, vergelijkbaar met risico van alcohol

Bordesfoto-Kabinet-Schoof-1200x711

Het kabinet nog een keer gevallen: alleen VVD en BBB (en Schoof) nog over

ANP-525137814

Wil je liever betekenisvol werk of een hoog salaris? De wetenschap geeft het antwoord