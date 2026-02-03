ECONOMIE
Bootmigranten omgekomen bij botsing met Griekse kustwacht

Samenleving
door anp
dinsdag, 03 februari 2026 om 22:44
ATHENE (ANP/RTR) - Zeker veertien migranten zijn omgekomen op de Egeïsche Zee doordat hun boot in botsing kwam met een vaartuig van de Griekse kustwacht. Dat meldt de dienst. Het incident vond plaats ten noorden van het eiland Chios.
Volgens de autoriteiten werden 24 opvarenden naar het ziekenhuis gebracht, evenals twee medewerkers van de kustwacht. Hoewel over hun toestand niets bekend is gemaakt, zouden volgens de publieke omroep ERT onder de gewonden zeven kinderen en een zwangere vrouw zijn.
Er wordt nog gezocht naar mogelijke vermisten.
