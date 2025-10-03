ECONOMIE
Experts: beperk vlees tot minimum om planeet leefbaar te houden

Samenleving
door anp
vrijdag, 03 oktober 2025 om 3:11
anp031025007 1
LONDEN (ANP) - In een gezond dieet wordt vlees tot een minimum beperkt, benadrukken experts van de onderzoekscommissie EAT-Lancet in een rapport dat vrijdag verschijnt. Om de steeds dichter bevolkte aarde leefbaar te houden, zouden rijke landen minder vlees en meer planten moeten eten, aldus de experts.
Naast plantaardig eten adviseren ze ook om weinig toegevoegde suikers, verzadigde vetten en zout te consumeren.
Het rapport bouwt voort op een studie uit 2019, waarin bijna dezelfde aanbevelingen werden gedaan. Dat stuitte toen op veel weerstand uit onder meer de vleesindustrie.
Volgens het rapport van EAT-Lancet zouden mensen maar 15 gram rood vlees per dag moeten eten (amper een eetlepel), 200 gram groenten, 300 gram fruit, 210 gram granen, 250 gram zuivel, 30 gram vis of wit vlees, zoals kip.
