Bovenleiding kapot bij Gouda, geen treinen

WOERDEN (ANP) - Bij station Gouda Goverwelle is een bovenleiding kapot waardoor er geen treinen over het spoor kunnen. Twee treinen vanaf Utrecht richting Den Haag zijn daardoor gestrand, bevestigen zowel spoorbeheerder ProRail als NS. De vervoerder laat weten dat daar in totaal zo'n 350 mensen zitten. Treinen die daarna vanuit Utrecht waren vertrokken richting Den Haag, gaan weer terug.

Een ANP-verslaggever in een van de treinen hoorde de machinist omroepen dat de bovenleiding "kapotgetrokken" zou zijn. Een NS-woordvoerder voegt daaraan toe dat de oorzaak nog onduidelijk is, "het kan ook gaan om een breuk of slijtage". Hij weet nog niet wat de impact is. Voorlopig kunnen er geen treinen rijden op het traject tussen Utrecht en Den Haag, waar de NAVO-top is.

ProRail stuurt mensen naar de locatie voor onderzoek bij de bovenleiding. Ook voor de spoorbeheerder is het te vroeg om aan te geven hoe groot de gevolgen zijn.