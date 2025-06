Trump: artikel 5 van de NAVO is multi-interpretabel

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse president Donald Trump wilde bij vertrek naar de NAVO-top in Den Haag niet zeggen of hij zich zal houden aan het belangrijke artikel 5 van de alliantie. Dat bepaalt dat een aanval op een lidstaat geldt als een aanval op allen, maar volgens Trump is het artikel op verschillende manieren te interpreteren.

"Dat hangt af van je definitie, er zijn meerdere definities van artikel 5", zei Trump tegen journalisten aan boord van de Air Force One toen hij de vraag kreeg of hij NAVO-bondgenoten zou beschermen als die worden aangevallen. "Ik ben vastberaden om hun vriend te zijn, ik ben vrienden geworden met veel van die leiders, en ik ben vastberaden om ze te helpen."

Trump verklaarde eerder dat hij bondgenoten die te weinig aan defensie uitgeven niet te hulp zou komen. Op deze top in Den Haag spreken alle lidstaten af om hun defensie-uitgaven flink te verhogen, nadat Trump daartoe had opgeroepen.