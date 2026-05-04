Brabant roept Defensie op met spoed droogteprotocollen te herzien

DEN BOSCH (ANP) - Na de natuurbranden van vorige week stelt de provincie Noord-Brabant dat Defensie de droogteprotocollen met urgentie moet herzien. "Wij begrijpen dat Defensie moet oefenen, ook in het licht van de geopolitieke spanningen en ontwikkelingen. Maar risico's op onbeheersbare natuurbranden moeten voorkomen worden."

De provincie laat weten dat Brabant zelf de beheersing van natuurbranden al jaren hoog op de agenda heeft staan. "Alle risicogebieden in onze provincie zijn in kaart gebracht en lokale gebiedscommissies hebben plannen op maat gemaakt."

Vorige week ontstonden meerdere grote natuurbranden op militaire terreinen, onder meer in 't Harde in Gelderland en bij Oirschot in Brabant. De Koninklijke Marechaussee onderzoekt de oorzaken. Ondanks de grote branden vond generaal Onno Eichelsheim het niet nodig tijdens de droogte oefeningen van Defensie te pauzeren. De Commandant der Strijdkrachten zei dat de 365 dagen die het jaar telt hard nodig zijn om de militairen geoefend en getraind te krijgen.